Muharrem İnce CHP’ye geri mi döndü? Detaylar netleşti

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile 2021 yılında yollarını ayırmış Memleket Partisi kurmuştu. Ancak son zamanlarda, CHP'ye geri döneceğine dair sinyaller yanmaya başlamıştı. İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yüzde 30,67 oy alarak dikkat çekmişti. Peki, Muharrem İnce CHP’ye geri mi döndü? İşte tüm ayrıntılar...

42 yıllık siyasi hayata sahip olan Muharrem İnce, 2021 yılında CHP'den ayrılarak Memleket Partisi’ni kurmuştu. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yüzde 30,67 oy alan İnce, parti yönetimiyle yaşadığı fikir ayrılıkları yaşaması nedeniyle CHP’den ayrılmıştı.

2025 yılında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “baba ocağına dön” çağrısı üzerine İnce’nin bu davete olumlu yaklaşması ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, Muharrem İnce CHP’ye geri mi döndü? İşte cevabı...

MUHARREM İNCE CHP'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

2025 yılının başında, Muharrem İnce’nin CHP’ye geri döneceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisine CHP’ye davet etti.

Özel, 18 Haziran 2025’te Memleket Partisi Genel Merkezi’nde İnce ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra Özel, “Sayın Muharrem İnce’yi ve Memleket Partisi’ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet ettim. Bundan sonraki takdir kendilerinindir” açıklamasını yaptı. İnce ise, “Kişisel hırslarımızı değil, ortak hayalleri düşünmeliyiz” demişti.

Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüşü 24 Haziran 2025 Salı günü, TBMM’de düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nda resmileşti. Yani, Muharrem İnce CHP'ye geri dönmüştür.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’te Yalova’nın Elmalık köyünde doğdu. Dört kardeşi vardır. Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

Birçok okulda fizik öğretmeni ve idari görevlerde bulunan İnce, eğitimci kimliği ile ön plana çıkmıştır. 1990’lı yıllarda siyasete adıma attı.

1998 yılında CHP Yalova İl Başkanı olan İnce, 1999’daki seçimlerden önce Yalova’daki yerel bir haber kuruluşu olan Haberci gazetesinde “Çalakalem” adını verdiği köşede yazılar yazdı.

2002 genel seçimlerinde, CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ye giren Muharrem İnce, 2007 genel seçimlerinde yeniden seçildi.

Muharrem İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Seçimde yüzde 30,67 oy aldı.

8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den resmi olarak ayrıldı. 17 Mayıs 2021 tarihinde var olan Memleket Hareketi’ni Memleket Partisi'ne dönüştürdü. Orada başkan olarak görev aldı. 24 Haziran 2025 itibarıyla yeniden CHP'ye geçti.