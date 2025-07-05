Oscarlık filmleri aratmayan olay! Donmamak için hayvan derisi giydi... 7 aylık kaçış pes dedirtti

Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası kararını duyan suç makinesi Faruk D. ormanda 7 farklı noktada çadır kurarak polisten kaçtı. Kışın donmamak için hayvan derisinden kendisine elbise yapan hükümlünün kurduğu özel sulama sistemiyle kenevir de yetiştirdiği ortaya çıktı. İşte filmleri aratmayan olayın tüm detayları.

Oscarlık filmleri aratmayan olay Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşandı. 7 ayrı dosyadan araması olan ve 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Faruk D., dağlık ve ormanlık alanlarda kalarak polisten kaçmaya çalıştı.

Faruk D.'nin çadır kurarak saklandığı, yakalanmamak için sürekli olarak yer değiştirdiği, saklanmış olduğu ormanlık alanların sarp kesimlerine kenevir ektiği ve sürekli olarak bölgede silahla dolaştığı belirlendi.

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu Faruk D.’nin son saklandığı yer tespit edilerek, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte müşterek operasyon düzenlendi.

ORMANA ÖZEL SULAMA SİSTEMİ KURMUŞ

Kaçmadan fırsat verilmeden yakalanan Faruk D.’nin saklanmış olduğu alanın geniş ormanlık arazi olması nedeniyle bölgede asayiş komandolarca yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde 1 adet kamp çadırı, çadır içerisinde 105 gram esrar, yaşam malzemeleri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve ormanlık alana özel olarak sulama sistemiyle hazırlanmış ekili halde kenevir bitkileri ele geçirildi.

HAYVANLARIN DERİSİNDEN ELBİSE YAPMIŞ!

Hakkındaki kararın Aralık 2024’te kesinleşmesinin ardından saklanmak amacıyla ormanlık alana gittiği, saklandığı ormanda kış aylarında soğuktan donmamak için hayvan derisinden kendisine giysi yaparak korunmaya çalıştığı, ekmiş olduğu kenevirleri yaban hayvanlardan korumak için çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu ve yakalanmamak amacıyla dürbünle çevresini sürekli gözetlediği tespit edildi.

FAİLİ MEÇHUL HIRSIZLIK AYDINLATILDI

Yakalanan Faruk D.’nin yapılan GBT sorgusunda 15 Nisan 2025 tarihinde bölgede bulunan bir bağ evinden hırsızlık yaptığı ve kötü hava şartlarından korunmak için ise ara sıra hırsızlık yaptığı bağ evinde saklandığı anlaşıldı. Yapılan bu tespit sonucunda, meydana gelen meydana gelen bir faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Faruk D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.