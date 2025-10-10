Altın sevindirdi, borsa üzdü! Bu hafta yatırım araçlarının performansı…

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi hafta boyunca dar bir banda sıkıştı. Bu hafta en yüksek 10.928 ve en düşük 10.654 puanı test eden endeks, bugün 10.720’den kapanış yaptı. Endekste haftalık kayıp ise %-1,27 olarak gerçekleşti.

Analistler, ekim ayının ikinci yarısında önemli gelişmelere dikkat çekerek; piyasaların S&P not değerlendirmesi, TCMB faiz kararı ve CHP Kurultay davasını yakından takip edeceğini aktarıyor. Bu süreçte borsada 10.600 – 10.700 bandı kritik destek olarak gösteriliyor.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasalarda günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu politika faizi tahminini 50 baz puan yükselterek %37,5’e çıkardı. Yıl sonu enflasyon tahminini de %30'dan %31,5'e yükseltti.

Eylül ayı enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz yaptığını aktaran Morgan analistleri; dezenflasyon eğiliminde yavaşlama olduğunu, bu sebeple TCMB'nin yılın kalan 2 toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

FED’DEN AÇIKLAMALAR

Küresel piyasalarda ise FED yetkililerinin mesajları takip edildi. FED Yöneticisi Michael Barr, “Enflasyon riskleri sebebiyle FED, faiz indirimlerinde dikkatli hareket etmeli.” dedi.

FED Guvernörü Christopher Waller ise son birkaç aydır istihdam piyasasının zayıf olduğunu ve bu sebeple faiz indirimlerine devam etmek istediğini söyledi.

GRAM ALTIN %3,11 YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde en düşük 3.947 doları görse de, akşama doğru yönünü yeniden yukarı çevirdi ve TSİ 18:00 itibarıyla 3.990 dolara yöneldi.

Gram altın fiyatı da haftayı 5.370 TL’den tamamlarken, haftalık prim %3,11 olarak gerçekleşti.

Dolar haftalık bazda %0,35 primle 41,82 TL’ye yönelirken, Euro %-0,83 düşüşle 48,53 TL’ye geriledi.