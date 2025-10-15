15 Ekim ASKİ su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle...

Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaş 15 Ekim 2025 tarihinde suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi almak istiyor. ASKİ, resmi internet sitesi üzerinden planlı ve anlık arıza kaynaklı su kesintileri anlık olarak duyurmaktadır.

15 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

15 Ekim 2025 Çarşamba günü Ankara'da herhangi bir su kesintisi yaşanmamıştır. ASKİ'nin internet adresine erişim sağlandığında "Şu anda sistemlerimizde kayıtlı herhangi bir kesinti veya çalışma bulunmamaktadır." ifadelerine yer verilmiştir.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Son olarak 14 Ekim 2025 Salı günü Polatlı, Çankaya, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde plansız su kesintileri yaşanmıştır. ASKİ ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından bu arızaların tamamı giderilmiş ve belirtilen saatlerde onarımlar tamamlanmıştır.