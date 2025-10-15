Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025: KPSS-2025/5 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları

KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025: KPSS-2025/5 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025: KPSS-2025/5 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları paylaşıldı. Adaylar, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15:00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuç sitesi üzerinden puanlarını ve yerleştirildikleri kadroya erişim sağlayabilecek. 15 bin 247 personelle ilgili gelen sonuçlarla beraber Sağlık Bakanlığı atama puanları da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Sağlık personeli olmayı amaçlayan adaylara güzel haber verildi. KPSS-2025/5 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden kimlik numaraları ve şifreleriyle yerleşme durumlarını öğrenebilecek. İşte KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025...

KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025: KPSS-2025/5 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları - 1. Resim

KPSS-2025/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları belli oldu.

29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleriyle beraber yerleştirme sonuçları bugünden itibaren erişim sağlanabiliyor.

SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025: KPSS-2025/5 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları - 2. Resim

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI 2025

KPSS-2025/5 sonuçları ardından Sağlık Bakanlığı atama taban puanları sayılar veriler ışığında öğreniliyor:

KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025: KPSS-2025/5 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları - 3. Resim

İşte, yerleşen adayların taban ve tavan puanları:

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı şehidinin ninesinden duygulandıran istek! İzleyenlerin gözleri doldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 ekim okullar tatil mi? Kar yağışı olan illerde eğitim durumu gündemde! - Haberler15 ekim okullar tatil mi? Kar yağışı olan illerde eğitim durumu gündemde!Bir sonraki Milli maç ne zaman? Türkiye'nin kalan grup maçları - HaberlerBir sonraki Milli maç ne zaman? Türkiye'nin kalan grup maçlarıTürkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025 - HaberlerTürkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025Türkiye, Dünya Kupası'na en son ne zaman katıldı? - HaberlerTürkiye, Dünya Kupası'na en son ne zaman katıldı?Eşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Eşref Rüya 18. bölüm için geri sayım! - HaberlerEşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Eşref Rüya 18. bölüm için geri sayım!Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - HaberlerTürkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...