KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025: KPSS-2025/5 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları
KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları paylaşıldı. Adaylar, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15:00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuç sitesi üzerinden puanlarını ve yerleştirildikleri kadroya erişim sağlayabilecek. 15 bin 247 personelle ilgili gelen sonuçlarla beraber Sağlık Bakanlığı atama puanları da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
Sağlık personeli olmayı amaçlayan adaylara güzel haber verildi. KPSS-2025/5 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden kimlik numaraları ve şifreleriyle yerleşme durumlarını öğrenebilecek. İşte KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025...
KPSS-2025/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları belli oldu.
29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleriyle beraber yerleştirme sonuçları bugünden itibaren erişim sağlanabiliyor.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI 2025
KPSS-2025/5 sonuçları ardından Sağlık Bakanlığı atama taban puanları sayılar veriler ışığında öğreniliyor:
İşte, yerleşen adayların taban ve tavan puanları:
KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)