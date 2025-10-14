Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! ÖSYM KPSS 2025/5 sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! ÖSYM KPSS 2025/5 sonuç sorgulama ekranı

- Güncelleme:
Binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, yerleştirme sonuçları az önce erişime açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında, KPSS 2025/5 tercihleri ÖSYM tarafından 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında alındı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B ve 663 sayılı KHK'nın 45/A maddeleri gereğince yapılacak atamaların yerleştirme süreci ÖSYM tarafından yürütülüyor. İşte KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçlarına dair detaylar...

ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! ÖSYM KPSS 2025/5 sonuç sorgulama ekranı - 1. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU

29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sona erdi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişeme açıldı.

KPSS 2025/5 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! ÖSYM KPSS 2025/5 sonuç sorgulama ekranı - 2. Resim

Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak adaylara ya da kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, atanmak üzere direkt yerleştikleri kuruma başvuracak ve gerekli evrak ile teslim tarihlerini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden öğrenebilecekler.

