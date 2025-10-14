ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! ÖSYM KPSS 2025/5 sonuç sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında, KPSS 2025/5 tercihleri ÖSYM tarafından 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında alındı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B ve 663 sayılı KHK'nın 45/A maddeleri gereğince yapılacak atamaların yerleştirme süreci ÖSYM tarafından yürütülüyor. İşte KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçlarına dair detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU

29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sona erdi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişeme açıldı.

KPSS-2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak adaylara ya da kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, atanmak üzere direkt yerleştikleri kuruma başvuracak ve gerekli evrak ile teslim tarihlerini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden öğrenebilecekler.