Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da hareketli anlar yaşandı! FSM'de intihar etmek isteyen kadın ikna edildi

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı! FSM'de intihar etmek isteyen kadın ikna edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da hareketli anlar yaşandı! FSM&#039;de intihar etmek isteyen kadın ikna edildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde intihar etmek isteyen kadın, müzakereci polisin 1.5 saatlik çabasının ardından ikna edildi. İntihar girişimi nedeniyle gece saatlerinde köprüde trafik de oluştu.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gece saatlerinde bir kadın intihar girişiminde bulundu. Köprünün ortasında taksiden inen kadın için olay yerine Köprü Koruma Polisleri geldi. Kadının ikna edilmesi için müzakereci polis de çağrıldı.

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı! FSM'de intihar etmek isteyen kadın ikna edildi - 1. Resim

1.5 SAATTE İKNA EDİLDİ

İntihar etmek isteyen kadının yanında duran müzakereci polis sigarasını yakması için kadına çakmağını verdi. Müzakereci polis, atlamak isteyen kadınla uzun süre konuştu. Polisin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından kadın intihar etmekten vazgeçti.

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı! FSM'de intihar etmek isteyen kadın ikna edildi - 2. Resim

Öte yandan intihar girişimi nedeniyle köprüde trafik oluştu. Polisin kadını ikna çabaları ve köprüde oluşan trafik havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

