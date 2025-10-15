Rize'de görüntülenen beyaz ayının sırrı çözüldü! "Kutup ayısı sanmayın"

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görüntülenen beyaz renkli anne ayı ile üç yavrusuyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şağdan Başkaya, dünya üzerinde var olan sekiz ayı türü içinde kutup ayısı dışında hiçbir ayı türünün tamamen beyaz postlu olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Çamlıhemşin Esnaf Kefalet Kooperatifi Müdürü Eyüphan Zararsız, ilçenin Sırt Mahallesi'nden ilçe merkezine yaya olarak giderken ilginç bir görüntüyle karşılaştı. İlçeye yakın Kavak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda hareketlilik fark eden Zararsız, cep telefonu ile beyaz renkli bir anne ayı ile üç yavrusunu görüntülemeyi başardı. Bölge halkı tarafından ilk kez beyaz renkli bir ayının görülmesi büyük merak uyandırdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Türkiye'de ayıların çeşitli renk tonlarına rastlamanın mümkün olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Şağdan Başkaya

"KUTUP AYISI ANLAMINDA BİR BEYAZ AYI DEĞİL"

Başkaya, "Ayı; Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayılış gösteren bir türdür. Renkleri açık kahverengiden koyu kahverengiye, kızıl ve neredeyse siyaha çalan tonlara kadar değişebilir. Hatta bazen çok açık kahverengi veya krem tonlarında da görülebilir. Vatandaşlarımız bu tip açık tonlardaki ayılara zaman zaman 'Beyaz ayı gördüm' diyebiliyor. Ayının göğsünden uzanan kuşaklar bulunur. Bu kuşaklar özellikle genç bireylerde daha belirgindir. Postu tamamen beyaza çalan tonlarda olan ayılar da halk arasında 'beyaz ayı' olarak adlandırılabiliyor. Ancak bu, kutup ayısı anlamında bir beyaz ayı değildir, sadece açık kahverengi tonlara sahip normal bir ayıdır. Bu, olağan ve doğal bir durumdur." dedi.

"KUTUP AYISI DIŞINDA HİÇBİR TÜR TAMAMEN BEYAZ POSTLU DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Başkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ayıların çeşitli renk tonlarına rastlamak mümkündür. Doğu Karadeniz'den Güneydoğu Anadolu’ya, Batı Karadeniz’den Toroslar’a kadar farklı bölgelerde açık tonlardan koyu tonlara kadar değişen ayı postları görülebilir. Ayılar yaşlandıkça postlarının rengi daha da açılır, daha açık kahverengi tonlara dönebilir. Genç yaşlardan itibaren açık renkte olan bireyler de vardır. Bir de tamamen beyaz olan, albino bireyler mevcuttur. Ancak bunlar da kutup ayısı değildir. Beyaz ayı denildiğinde akla gelen tür, kutuplara yakın bölgelerde Asya’nın ve Amerika’nın kuzeyinde yaşayan kutup ayısıdır. Dünya üzerinde var olan sekiz ayı türü içinde kutup ayısı dışında hiçbir tür tamamen beyaz postlu değildir."

"YÜKSEK KESİMLERDEKİ AYILAR KIŞ UYKUSUNA GEÇTİ"

Yüksek kesimlere kar düşmesiyle ayıların kış uykusuna geçtiğini kaydeden Başkaya, "Bu sıralar dağların yüksek kesimlerine kar yağdı. Yükseklerde yaşayan ayılar kendilerine barınacak yer aramaya başladı. Ayılar için ise artık kış uykusuna geçme zamanı geldi. Kış uykusuna dağların zirvelerinden başlayarak yavaş yavaş daha alçak bölgelere inerek geçecekler. Önce en yüksektekiler, çünkü buralar karla daha erken kapanacak." diye konuştu.