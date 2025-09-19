Rum basını itiraf etti: TB2 korkusuyla başka ülkelerden yardım dileniyoruz!

Güney Kıbrıs Rum basını, Türkiye korkusunu itiraf etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin özellikle Bayraktar TB2 başta olmak üzere geliştirdiği insansız hava araçlarının neden olduğu baskı karşısında Rum yönetiminin İsrail’den Barak MX hava savunma sistemi aldığı manşetlere taşındı. “Türkiye’nin İHA gücü karşısında savunmasız kaldık” ifadeleriyle verilen haberler, Rum medyasına bomba gibi düştü.

Yunanistan merkezli Kathimerini ve Rum merkezli Cyprus Mail'in gazetesinde yer alan haberde, “Barak MX alınması kesinlikle gerekli görülüyor. Çünkü Türkiye gelişmiş bir İHA sektörüne sahip ve meşhur Bayraktar TB2’yi aktif şekilde kullanıyor” ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA BASINI: TÜRKİYE'NİN HAMLESİ HAZIR

Orta Doğu merkezli Middle East Eye, sevkiyatın ardından dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde, “1997’de S-300 krizinde Rum-Yunan oyununu boşa çıkaran Ankara, bu kez de Rum-İsrail ortaklığına karşı planını hazırladı” denildi.

Limassol Limanı’nda çekilen görüntülerde, 150 km menzilli Barak MX sistemine ait parçaların taşındığı kamyonlar görülürken, Rum basını sistemin bu yıl içinde aktif edileceğini doğruladı.

MSB 'TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR' DEDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Güney Kıbrıs’ın İsrail’den hava savunma sistemi almasıyla ilgili haberleri yakından izlediklerini belirtirken, Rusya’dan alınan S-400 sistemlerinin envanterde olduğunu ve konuyla ilgili bir değişiklik olmadığını vurguladı. Ayrıca, Suriye’deki TSK birliklerinin geri çekilmesinin şu aşamada gündemde olmadığını kaydetti.

Ayrıca MSB kaynakları, Güney Kıbrıs'a İsrail’den hava savunma sistemi sevkiyatına ilişkin haberleri “yakından takip ettiklerini” belirtti. Güney Kıbrıs'ın silahlanma faaliyetlerinin “Ada’daki dengeleri bozabileceğini” savunan kaynaklar, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ın güvenliği için “gerekli tedbirleri aldığını” ifade etti.

İSRAİL'DEN KIŞKIRTICI ÇIKIŞ

Barak MX’i üreten İsrail devlet şirketi IAI’nin yöneticisi Shay Gal, geçtiğimiz Temmuz ayında Yunanistan ve GKRY’ye seslenerek, “KKTC’nin Türk askerinden temizlenmesi için askeri operasyon hazırlığı yapılmalı” sözleriyle tepki toplamıştı.

“Türkiye’nin takviye kuvvetlerini engelleyin, komuta merkezlerini yok edin, KKTC’deki hava savunmasını susturun” ifadeleri, açık bir savaş tehdidi olarak değerlendirilmişti.

1997 S-300 KRİZİ HATIRLATMASI

Middle East Eye, “Bölgeyi 1997’de neredeyse savaşa sürükleyen S-300 krizinin bir benzeri yaşanıyor. O dönem Türkiye’nin sert tepkisiyle S-300’ler Yunanistan’a aktarılmak zorunda kalmıştı” yorumunu yaptı.

Emekli Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Barak MX’in konuşlandırılmasını “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi:

“Bu adım, Doğu Akdeniz’de kırılgan dengeyi bozacak ve Türkiye’nin ulusal güvenliğini doğrudan tehdit edecek.”

ANKARA SESSİZ, AMA TAKİPTE

Türk güvenlik kaynakları, sistemin şu an Pafos hava üssünde test edildiğini, ancak henüz aktif edilmediğini bildirdi. Ankara’nın 1997’deki gibi gerektiğinde sert karşılık vermekten çekinmeyeceği duyuruldu.

TÜRKİYE 50 YILDIR DENGE UNSURU

Türkiye, 1974’te adaya yaptığı çıkarma ile Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmış ve barışı tesis etmişti.