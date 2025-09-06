Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ukrayna’da gündem oldu: 14 saat denizde sürüklendi, Bayraktar TB2 imdada yetişti

Ukrayna’da gündem oldu: 14 saat denizde sürüklendi, Bayraktar TB2 imdada yetişti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Ukrayna’da gündem oldu: 14 saat denizde sürüklendi, Bayraktar TB2 imdada yetişti
Ukrayna, Bayraktar TB2, Kurtarma, S-400, Operasyon, Deniz, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna medyası, Karadeniz’de film sahnesini aratmayan bir kurtuluş hikayesini manşetlere taşıdı. ‘Conan’ kod adlı asker, 14 saat boyunca dalgalarla boğuşarak 20 kilometre yüzdü. Onu bulan ve hayata döndüren ise Baykar’ın hediye ettiği Bayraktar TB2 oldu.

Ukrayna medyası, 2023 yılında Karadeniz’de gerçekleşen “Boyko Kuleleri” operasyonu sırasında yaşanan olağanüstü kurtarma hikayesini yeniden gündeme getirdi. 

OBOZ.UA’nın haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Artan” özel kuvvetleri mensubu, kod adı “Conan” olan asker, denize düştükten sonra 14 saat boyunca akıntıya karşı 20 kilometre yüzerek hayatta kalmayı başardı.

Onu kurtaran ise Ukraynalıların bağışlarıyla alınması planlanan, ancak Baykar tarafından ücretsiz hediye edilen Bayraktar TB2 oldu.

Baykar, Ukrayna halkının “Halkın Bayraktarı” adıyla düzenlediği bağış kampanyasında yalnızca üç günde topladığı 600 milyon grivnaya rağmen, üç Bayraktar TB2’yi hiçbir ücret almadan Ukrayna’ya teslim etmişti.

14 SAAT YÜZDÜM, BAYRAKTAR BENİ BULDU

Conan, 2023 yılında Radio Svoboda’ya verdiği röportajda o anları şöyle anlatmıştı:

“Ölüm, aşırı yorgunluk ya da susuzluktan gelebilirdi. 29 yılımı düşündüm ve henüz hiçbir şey yapamadığımı fark ettim. Ailemle daha çok vakit geçirmek, oğluma iyi bir baba olmak istiyorum. 14 saat boyunca yüzdüm. En sonunda Bayraktar termal görüntüleyicisiyle beni buldu.”

RUS S-400 AÇIĞA ÇIKARILDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na göre, Conan’ın kurtarılmasında görev yapan Bayraktar, ertesi gün Kırım’da bir S-400 hava savunma sistemini tespit etti. Radarını aktive eden sistem kısa süre sonra imha edildi.

Kaynak: Dış Haberler

Vapur seferleri iptal mi? 6-7 Eylül 2025 iptal seferler Şehir Hatları tarafınca duyuruldu!Haaland'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarına veda! İlkay ve Ederson'a beğeni yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan’ın gündemi Türkiye oldu! "Altay ve Çelik Kubbe düşmana korku veriyor" - DünyaYunanistan’ın gündemi Türkiye oldu!Türkiye’yi hedef alan Hindistan’a Pakistan’dan tokat gibi cevap: Bir dahaki sefer 60-0 olur! - DünyaTürkiye’yi hedef alan Hindistan’a Pakistan resti!Venezuela F-16’ları ABD gemisini kilitledi! Trump, Maduro’yu devirmek için düğmeye bastı - DünyaVenezuela F-16’ları ABD gemisini kilitledi!Bütün dünyanın gözleri onların üzerinde! Kimi bir genç, kimi doktor, kimi vekil... Sumud Filosu'na katılanlar bir arada - DünyaBütün dünyanın gözü onların üzerindeSırbistan’da üniversite protestosu kanlı bitti: Onlarca gözaltı, çok sayıda yaralı var - DünyaAvrupa ülkesi savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı varTürkiye’nin SİHA gücü İsrail’i korkuttu! "Ankara ile savaşa girmemeliyiz" - DünyaTürkiye’nin SİHA gücü İsrail’i korkuttu!
Sonraki Haber Yükleniyor...