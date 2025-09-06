Ukrayna’da gündem oldu: 14 saat denizde sürüklendi, Bayraktar TB2 imdada yetişti

Ukrayna medyası, 2023 yılında Karadeniz’de gerçekleşen “Boyko Kuleleri” operasyonu sırasında yaşanan olağanüstü kurtarma hikayesini yeniden gündeme getirdi.

OBOZ.UA’nın haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Artan” özel kuvvetleri mensubu, kod adı “Conan” olan asker, denize düştükten sonra 14 saat boyunca akıntıya karşı 20 kilometre yüzerek hayatta kalmayı başardı.

Onu kurtaran ise Ukraynalıların bağışlarıyla alınması planlanan, ancak Baykar tarafından ücretsiz hediye edilen Bayraktar TB2 oldu.

Baykar, Ukrayna halkının “Halkın Bayraktarı” adıyla düzenlediği bağış kampanyasında yalnızca üç günde topladığı 600 milyon grivnaya rağmen, üç Bayraktar TB2’yi hiçbir ücret almadan Ukrayna’ya teslim etmişti.

14 SAAT YÜZDÜM, BAYRAKTAR BENİ BULDU

Conan, 2023 yılında Radio Svoboda’ya verdiği röportajda o anları şöyle anlatmıştı:

“Ölüm, aşırı yorgunluk ya da susuzluktan gelebilirdi. 29 yılımı düşündüm ve henüz hiçbir şey yapamadığımı fark ettim. Ailemle daha çok vakit geçirmek, oğluma iyi bir baba olmak istiyorum. 14 saat boyunca yüzdüm. En sonunda Bayraktar termal görüntüleyicisiyle beni buldu.”

RUS S-400 AÇIĞA ÇIKARILDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na göre, Conan’ın kurtarılmasında görev yapan Bayraktar, ertesi gün Kırım’da bir S-400 hava savunma sistemini tespit etti. Radarını aktive eden sistem kısa süre sonra imha edildi.