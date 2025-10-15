Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Afganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü! 15'den fazla ölü ve yaralı var

Afganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü! 15'den fazla ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Afganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü! 15&#039;den fazla ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Afganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü. Gece boyunca süren ağır topçu atışlarında en az 15 sivil hayatını kaybetti, 80’den fazla kişi yaralandı.

Afganistan’ın güneyindeki Spin Boldak bölgesinde, Afgan ve Pakistan güçleri arasında gece boyunca süren çatışmalarda en az 15 sivil hayatını kaybetti. 

Yerel kaynaklar, olayın sınır hattında yoğun topçu atışlarıyla başladığını ve çatışmaların sabah saatlerine kadar sürdüğünü ifade etti.

Afganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü! 15'den fazla ölü ve yaralı var - 1. Resim

KADIN VE ÇOCUKLAR ARASINDA ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Afganistan Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Ali Mohammad Haqmal, AFP’ye yaptığı açıklamada “Çatışmaların Spin Boldak bölgesinde gece boyunca sürdüğünü, 15 sivilin hayatını kaybettiğini” söyledi.

Spin Boldak Bölge Hastanesi yetkilisi Abdul Jan Barak ise AFP’ye yaptığı açıklamada, “Olayda 80’den fazla kadın ve çocuk yaralandı” dedi.

SINIRDA TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Son haftalarda Afganistan-Pakistan sınırında artan gerilim, iki ülke arasında karşılıklı suçlamaları da beraberinde getirmişti.

23 ASKER ÖLDÜ, 29 YARALI VAR

Pakistan ordusu ise farklı bir bilanço paylaştı. Açıklamada, Afganistan sınır güçleriyle yaşanan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 29 askerin yaralandığı belirtildi. Ordu, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200’den fazla “teröristin” etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

BÖLGE HALKI KORKU İÇİNDE

Sınır köylerinden gelen bilgilere göre, top sesleri nedeniyle çok sayıda sivil evini terk etti. Bölgedeki hastanelerde yaralıların tedavisi sürerken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Dış Haberler

Akaryakıt fiyatları için iyi haber! Petrol 5,5 ayın dibinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son bahane de ortadan kalktı! İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor - Dünyaİsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyorNetanyahu'dan tehdit gibi sözler: Hamas silahsızlanmayı kabul etmezse kıyamet kopacak - Dünya"Silah bırakmazlarsa kıyamet kopacak"Enkaz altında 10 bin ceset var! Çıkartmaya imkanları yok... - DünyaEnkaz altında 10 bin ceset var!ABD'deki zincirleme kazada ölü sayısı 8'i buldu! Yanarak can verdiler... - DünyaABD'deki zincirleme kazada ölü sayısı 8'i buldu!Hukuk öğrencisi seri katil çıktı! Dört kişiyi öldürdü, ‘Zevk alıyorum’ dedi - DünyaDört kişiyi öldürdü, ‘Zevk alıyorum’ dediAfganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar! Gazze'deki dikkatleri dağıtabilir - DünyaAfganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Sonraki Haber Yükleniyor...