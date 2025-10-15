Afganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü! 15'den fazla ölü ve yaralı var

Afganistan’ın güneyindeki Spin Boldak bölgesinde, Afgan ve Pakistan güçleri arasında gece boyunca süren çatışmalarda en az 15 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, olayın sınır hattında yoğun topçu atışlarıyla başladığını ve çatışmaların sabah saatlerine kadar sürdüğünü ifade etti.

KADIN VE ÇOCUKLAR ARASINDA ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Afganistan Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Ali Mohammad Haqmal, AFP’ye yaptığı açıklamada “Çatışmaların Spin Boldak bölgesinde gece boyunca sürdüğünü, 15 sivilin hayatını kaybettiğini” söyledi.

Spin Boldak Bölge Hastanesi yetkilisi Abdul Jan Barak ise AFP’ye yaptığı açıklamada, “Olayda 80’den fazla kadın ve çocuk yaralandı” dedi.

SINIRDA TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Son haftalarda Afganistan-Pakistan sınırında artan gerilim, iki ülke arasında karşılıklı suçlamaları da beraberinde getirmişti.

23 ASKER ÖLDÜ, 29 YARALI VAR

Pakistan ordusu ise farklı bir bilanço paylaştı. Açıklamada, Afganistan sınır güçleriyle yaşanan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 29 askerin yaralandığı belirtildi. Ordu, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200’den fazla “teröristin” etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

BÖLGE HALKI KORKU İÇİNDE

Sınır köylerinden gelen bilgilere göre, top sesleri nedeniyle çok sayıda sivil evini terk etti. Bölgedeki hastanelerde yaralıların tedavisi sürerken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.