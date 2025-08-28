Antalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Korkunç kaza Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Y.’nin kullandığı otomobil, tünele 5 kilometre mesafede Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkiinde çarpıştı.
1'İ AĞIR 6 YARALI
Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt Y., Melek Y., Mesut Y. ve Melis Y. yaralandı.
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
