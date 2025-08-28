Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Antalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Antalya, Konya, Yaralı, Ölüm, Trafik Kazası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Korkunç kaza Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.’nin kullandığı  otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Y.’nin kullandığı otomobil, tünele 5 kilometre mesafede Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkiinde çarpıştı.

Antalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - 1. Resim

1'İ AĞIR 6 YARALI

Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt Y., Melek Y., Mesut Y. ve Melis Y. yaralandı.
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

YKS'nin en ilginç tercihleri! 113 bin sıralamayla 'bıçakçılığı' seçtiUzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cesedi kuyuda bulunmuştu! Katil suçunu itiraf etti: Başında yarım saat ağladım! - 3. SayfaCesedi kuyuda bulunmuştu! Katil suçunu itiraf ettiGişelerde feci kaza! Kontrolden çıkan tır, ekip otosuna çarptı... Yaralılar var - 3. SayfaKontrolden çıkan tır, ekip otosuna çarptıMersin'de peş peşe kazalar! Birinde teker koptu, diğerinde sürücü araca sıkıştı - 3. SayfaMersin'de peş peşe korkutan anlar!İstanbul'da 'yeni nesil' suç çeteleri ablukada! Esenyurt, Beyoğlu, Şişli... Çok sayıda ilçede operasyon - 3. Sayfaİstanbul'da 'yeni nesil' suç çeteleri ablukada!Yengesi, damadı öldürmüştü: Düğün evi, cenaze evi oldu... - 3. SayfaYengesi öldürmüştü! Herkes cenazeye koştuKoyun kavgası kanlı bitti: Arif Duran’dan 10 gün sonra acı haber - 3. SayfaKoyun kavgası kanlı bitti: 10 gün sonra acı haberi geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...