Cesedi kuyuda bulunmuştu! Katil suçunu itiraf etti: Başında yarım saat ağladım!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerindeki kuyuda Sedat Dereli'nin (43) cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma yaptı. Maktulün yeğeninin, 24 Ağustos'ta emniyete giderek, araba almak için evden çıkan Dereli'den 18 Ağustos'tan beri haber alamadıkları yönünde kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİYLE YAKALANDI

Dereli'nin ağabeyinin de kardeşinin A.C.K. (43) isimli kişiyle yakın arkadaş olduğunu ve aralarında bir altın alışverişi yapıldığını, kardeşinin en son bu kişiyle görüşmeye gittiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, A.C.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine ekipler, A.C.K'nin çalıştığı ve babasına ait iş yerinin bulunduğu sokakta incelemeler yaparak, görgü tanıklarının beyanına başvurdu. Bilgisi alınan çaycı da boş bardakların kapalı kepenklerin arkasından kendisine uzatıldığını, iş yerinin ışıklarının da geç saatlere kadar açık kaldığını ifade etti.

Bunun üzerine iş yerine giren polis, içeride 10 metre derinliğinde bir kuyuda Dereli'nin cesedini buldu.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Tekrar ifadesi alınan A.C.K'nin, iş yerinde oturdukları sırada çantada ruhsatsız silah olduğunu, silahın kazayla patladığını, ölen Dereli'nin cesedini yarım saat başında ağlayarak bekledikten sonra kuyuya attığını, ertesi gün tekrar iş yerine giderek kan sıçrayan koltuğu çöpe attığını ve duvarları boyadığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

BABASI DA GÖZ ALTINA ALINDI

Ekipler, A.C.K'nin babası ve iş yerinin sahibi Ş.K'yi (65) de gözaltına aldı. Emniyete getirilen Ş.K'nin, olayla hiçbir alakasının ve bilgisinin bulunmadığını, o tarihlerde tatilde olduğunu söylediği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan A.C.K. ve babası Ş.K. adliyeye sevk edildi.