İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay: İnşaat malzemeleri dükkanındaki kuyudan ceset çıktı

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay: İnşaat malzemeleri dükkanındaki kuyudan ceset çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul&#039;un göbeğinde kan donduran olay: İnşaat malzemeleri dükkanındaki kuyudan ceset çıktı
Anadolu Ajansı

İstanbul Fatih’te bir inşaat malzemeleri dükkanındaki kuyuda erkek cesedi bulundu. Mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarıyla gelen polis ve itfaiye ekipleri, cesedin yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D.’ye ait olduğunu tespit etti.

İstanbul Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cibali Caddesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi.

İŞ YERİNDEKİ KUYUDAN CESET ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler, dükkandaki kuyuda ceset olduğunu tespit etti. Cesedin çıkarılması için adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D'ye ait olduğu anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

