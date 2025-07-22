Çanakkale'de kaybolan kadının cesedi su kuyusundan çıktı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 67 yaşındaki kadının cansız bedeni, Kocayayla köyünde 6 metre derinliğindeki bir su kuyusunda bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Havva Ş. (67) sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne geldi. Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

CESEDİ KUYUDA BULUNDU

Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu. Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.