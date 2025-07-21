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Çanakkale'de yürekleri ağza getiren kaza: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale&#039;de yürekleri ağza getiren kaza: 8 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de gece saatlerinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı.

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesinde saat 01.20 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

A.Y. yönetimindeki ticari taksi ile F.K. yönetimindeki otomobil Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

OTOMOBİL YAN YATTI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada, otomobilde bulunan F.K, D.Y, A.Y, N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ÇOMÜ Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çanakkale'de yürekleri ağza getiren kaza: 8 yaralı - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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