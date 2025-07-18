Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Çanakkale'de orman yangını! Alevler büyüyor, ekipler olay yerinde

Çanakkale'de orman yangını! Alevler büyüyor, ekipler olay yerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale, Orman Yangını, Ezine, Yangın, Türkiye, Kuraklık, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaz mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bu duruma yağışsızlık ve insan faktörü de eklenince, ülkenin dört bir yanında yangınlar baş gösterdi. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Çok sayıda ekip, alevlere müdahale ediyor.

Türkiye, son 1 aydır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının anormal derecelere çıkması, yağışsızlık ve insan faktörü, yangınların artmasında en etkili faktör olarak öne çıktı. 

Çanakkale'de orman yangını! Alevler büyüyor, ekipler olay yerinde - 1. Resim

ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'de orman yangını! Alevler büyüyor, ekipler olay yerinde - 2. Resim

Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangının kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Feci kaza: Sürücüsüz araç ölümüne neden oldu! Nedeni ortaya çıktıArı saldırısı aileyi sarstı! 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti, eşi hastanelik oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü manastıra 151 bin kişi tırmandı! Gezi rehberinin ilk sırasında yer alıyor - YaşamÜnlü manastıra 151 bin kişi tırmandıİstanbul'da 65 yılın rekoru! En kurak haziran ayı yaşandı: Su biterse ne olacak? - Yaşamİstanbul'da 65 yılın rekoru! Su biterse ne olacak?Gökyüzünde heyecanlandıran olay: Perseid meteor yağmuru başladı! Türkiye'den görülecek mi? - YaşamPerseid meteor yağmuru başladı! Türkiye'den görülecek mi?Her sabah aynı manzaradan bıktı! Dükkanının önüne astığı yazı çare oldu - YaşamDükkanının önüne astığı yazı çare olduÇocukların hevesleri için kolları sıvadı, Şehitler Köyü'nde 5 yıldızlı otelleri aratmayan havuz keyfi - YaşamEn soğuk şehrin en sıcak günlerine çözüm ürettiTekirdağ'a kötü haber! Kapıdaki krizi görüntüler anlattı: İlk kez şahit oluyorum - YaşamKrizi görüntüler anlattı: İlk kez şahit oluyorum
Sonraki Haber Yükleniyor...