Çanakkale'de orman yangını! Alevler büyüyor, ekipler olay yerinde
Yaz mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bu duruma yağışsızlık ve insan faktörü de eklenince, ülkenin dört bir yanında yangınlar baş gösterdi. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Çok sayıda ekip, alevlere müdahale ediyor.
Türkiye, son 1 aydır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının anormal derecelere çıkması, yağışsızlık ve insan faktörü, yangınların artmasında en etkili faktör olarak öne çıktı.
ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangının kontrol altına alınması için mücadele ediyor.