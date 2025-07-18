Çanakkale'de orman yangını! Alevler büyüyor, ekipler olay yerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Temmuz 2025 12:21 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 12:28 - Güncelleme:

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Yaz mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Bu duruma yağışsızlık ve insan faktörü de eklenince, ülkenin dört bir yanında yangınlar baş gösterdi. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Çok sayıda ekip, alevlere müdahale ediyor.

Türkiye, son 1 aydır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının anormal derecelere çıkması, yağışsızlık ve insan faktörü, yangınların artmasında en etkili faktör olarak öne çıktı. ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İlgili Haber Ankara’da bir binada yangın daha! En üst kat cayır cayır yandı, 1 kişi dumandan etkilendi Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangının kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş