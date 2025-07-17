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Ankara’da bir binada yangın daha! En üst kat cayır cayır yandı, 1 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara, Yangın, Yenimahalle, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği, Yaşamkent yangın faciasının ardından korkutan bir yangın daha çıktı. Yenimahalle'de 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada yangın çıkmış, apartmanın 4. katında yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı yangının ardından Başkent'ten korkutan bir yangın haberi daha geldi.

4 KATLI BİNANIN EN ÜST KATINDA YANGIN

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ankara’da bir binada yangın daha! En üst kat cayır cayır yandı, 1 kişi dumandan etkilendi - 1. Resim

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 1 kişi dumandan etkilenirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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