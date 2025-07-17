Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 3 kişinin can verdiği bina "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldı! Daire fiyatı 20 milyon lira

3 kişinin can verdiği bina "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldı! Daire fiyatı 20 milyon lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 kişinin can verdiği bina &quot;Hayata Değer&quot; sloganıyla tanıtıldı! Daire fiyatı 20 milyon lira
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz Cumartesi gecesi 26 katlı bir rezidansta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi de dumandan etkilenmişti. Facianın yaşandığı rezidansın "Hayata Değer" sloganıyla tanıtılması ise pes dedirtti. Sitede daire fiyatlarının 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi.

12 Temmuz Cumartesi gecesi saat 22.00 sıralarında başlayan yangında, Muharrem Çetinkaya (63), Hüsniye Çelik Şahin (33) ve henüz 3,5 aylık bebek Aras Şahin'in hayatını kaybettiği binanın geçmişte "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı, daire fiyatlarının ise 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi.

"3 KİŞİYE MEZAR OLDU"

Yaşanan facia sonrası kamuoyunda "Hayata değer denilen bina, 3 kişiye mezar oldu" yorumları yapılırken, gözler hem müteahhit firmaya hem de yapı denetim süreçlerine çevrildi.

3 kişinin can verdiği bina "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldı! Daire fiyatı 20 milyon lira - 1. Resim

"BİZİ KURTARIN' DİYE BAĞIRMIŞLARDI"

Yangın sırasında karşı blokta bulunan Sıla Bensugül, "O gece buradaydım. Bildiğiniz can pazarıydı, insanlar ‘Bizi de kurtarın' diye bağırıyordu. Çok kötü bir görüntü vardı. Ne yapacağımızı bilemedik, şoktaydık. Güvenliğimizi kaybettik. Bir anne ve bir bebeği kaybettik. Kaybımız az gibi görünse de üzüntümüz çok büyük. Şimdi biz de korkuyoruz çünkü bizim binada da yangın alarmlarının çalışmadığını biliyorum. Aynı sorun bizde de olabilir diye endişeliyiz" dedi.

3 kişinin can verdiği bina "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldı! Daire fiyatı 20 milyon lira - 2. Resim

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yangının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda, aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif yöneticisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin can verdiği bina "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldı! Daire fiyatı 20 milyon lira - 3. Resim

Şüphelilerden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Paraları pul oldu! Milyonlarca liralık Bitcoin vurgunu: İşte yıllar sonra istenen cezalar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paraları pul oldu! Milyonlarca liralık Bitcoin vurgunu: İşte yıllar sonra istenen cezalar... - GündemParaları pul oldu! Yıllar sonra istenen cezalar...DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Pervin Buldan'dan süreçle ilgili kritik açıklama - GündemPervin Buldan'dan süreçle ilgili kritik açıklamaEskişehir’de kayıp alarmı: Ekipler Şerife Altın’ı her yerde arıyor - GündemEskişehir’de kayıp alarmı: Ekipler Şerife Altın’ı her yerde arıyorYunus Emre Enstitüsü’nde milyonluk vurgun soruşturmasında kritik gelişme! Şeref Ateş gözaltına alındı - GündemEsenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındıFatih Altaylı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu - GündemAltaylı hakkında iddianame! İstenen ceza belli olduTutuklanmasını dert edeceğine kameraları dert etti: Hareketli müzikle servis edin! - GündemTutuklanmasını dert edeceğine gazetecilere taktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...