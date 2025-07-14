Ankara Yaşamkent yangın neden çıktı? 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara'nın Çankaya İlçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 12 Temmuz akşamımeydana gelen yangın 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Çok sayıda yaralının da olduğu olayın ardından kamuoyunun gündeminde Ankara Yaşamkent yangın neden çıktı merak ediliyor.

Ankara Yaşamkent yangın neden çıktı merak ediliyor. Başkent Ankara'da Çankaya ilçesinin Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede 12 Temmuz 2025 akşamı meydana gelen yangın, 26 katlı bir binada faciaya yol açtı.

Aralarında 3,5 aylık bir bebeğin bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken 39 kişi dumandan etkilendi. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi gözaltına alındı.

ANKARA YAŞAMKENT YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının, 26 katlı binanın 4. katındaki elektrik şaftından çıktığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ve yapılan çalışmalar sonucu yangının çıkma nedeni belli oldu.

İlk incelemelere göre, elektrik tesisatı malzemesinin standartlara uygun olmaması yangının başlangıcını neden oldu. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşam malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede binada yayılmasına neden oldu.

Ayrıca yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiği ve söndürme müdahalesinin geciktiği de tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Yaşamkent yangının nedeni ile ilgili 3 savcı görevlendirdi.

Yangının elektrik kontağından kaynaklanmasıyla ilgili ilk incelemeler binanın yapım sürecinde teknik şartnamelere uyulmadığı şüphesini güçlendirdi.

Bina sakinlerinden Ali Türkaslan, dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması sonucu bina içerisinde yoğun duman oluştuğunu kaydetti.

Yan blokta yaşayan site sakinlerinin yangından bir gün önce alarm sistemi yaptırarak kontrol edildiği ancak yangının çıktığı blokta bu işlemin yapılmadığı öne sürüldü.

ANKARA YAŞAMKENT'TE ÇIKAN YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen 39 kişi hastaneye kaldırıldı.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Binanın müteahhidi K.D Uşak'ta gözaltına alındı. İfade işlemleri için Ankara'ya götürülecek. Bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.