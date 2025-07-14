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Ankara'daki yangın faciasında korkunç detay! 3 kişi canından olmuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;daki yangın faciasında korkunç detay! 3 kişi canından olmuştu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada meydana gelen yangın faciaya sebep oldu. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken yangında, Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 39 kişi hastaneye kaldırılırken bina sakinlerinin iddiası dikkat çekti.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi’nde bulunan 26 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 4’üncü katında elektrik tesisatından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

BİNADAKİLERE HABER VERMEK İSTERKEN ÖLDÜ

Yangında üst katlardaki bina sakinlerine yangını haber vermek için asansöre binen güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) ile Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3 buçuk aylık Aras Şahin hayatını kaybetti.

Ankara'daki yangın faciasında korkunç detay! 3 kişi canından olmuştu - 1. Resim

39 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangın sebebiyle 7’si itfaiye personeli olmak üzere 39 kişi ise dumandan etkilendi. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ" İDDİASI!

Yapılan ilk incelemede, binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmadığı için alev aldığı ve şaft kapılarının yine standarda aykırı şekilde ahşap malzeme olmasından dolayı yangının bina içerisine taştığı belirlendi. Ayrıca binanın yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle koridordaki alevin söndürülemediği tespit edildi. Yan bloktaki site sakinlerinin kendi imkânlarıyla bir gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiği ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı iddia edildi.

Ankara'daki yangın faciasında korkunç detay! 3 kişi canından olmuştu - 2. Resim

 JET FANLARI ÇALIŞMADI!

Apartman sakini Ali Türkaslan, dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması sonucu bina içerisinde yoğun duman oluştuğunu kaydetti. 3 savcının görevlendirildiği yangına ilişkin binanın müteahhidi K.D, Uşak’ta gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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