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Ankara'da çıkan yangında 3 kişi ölmüştü! Binanın müteahhidi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;da çıkan yangında 3 kişi ölmüştü! Binanın müteahhidi gözaltına alındı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da gece yarısı 26 katlı bir binanın 4 katından yükselen alevler kısa sürede tüm apartmana yayıldı. Biri bebek 3 kişi hayatını kaybettiği, 27 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın müteahhidi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada dün akşam saat 22:00 sularında yangın çıktı. Apartmanın 4. katında yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Biri bebek 3 kişi hayatını kaybettiği, 27 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BİRİ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında Muharrem Çetinkaya (63) Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3 buçuk aylık Aras Şahin hayatını kaybetti.  20 vatandaş ve 7 itfaiye personeli olmak üzere 27 kişi ise yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yangının ardından soruşturma başlatılmış, 2 Cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 Cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirilmişti.

Ankara'da çıkan yangında 3 kişi ölmüştü! Binanın müteahhidi gözaltına alındı - 1. Resim

MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya'da 26 katlı apartmanda 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmasında binanın müteahhidi K.D, Uşak'ta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.D, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek. Bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Ankara'da çıkan yangında 3 kişi ölmüştü! Binanın müteahhidi gözaltına alındı - 2. Resim

Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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