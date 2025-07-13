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Ankara'da 3 kişiyi hayattan koparan yangın! Alevlerin sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;da 3 kişiyi hayattan koparan yangın! Alevlerin sebebi ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan yangın, 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Binada incelemeler sürerken, 2 cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirildi. Öte yandan yangının çıkış nedeni de belli oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada, dün akşam saat 22.00 sularında yangın çıktı. Aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

"İNSANLAR YARDIM ÇIĞLIKLARI ATIYORDU"

Tahliye edilen bina sakinlerinin, eşyalarını almak için itfaiye ekiplerinin gözetiminde kontrollü olarak evlerine girmelerine izin verildi.

Binanın 11'inci katında oturan Serenay Yurdakul, yangın sırasında dışarıda olduğunu belirterek, olay yerine geldiklerinde itfaiyenin müdahaleye başladığını söyledi. Yurdakul, "Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten değil ama dumandan etkilenen çok kişi vardı" dedi.

Bazı dairelere kapılar kırılarak girildiğini anlatan Yurdakul, "İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu, o anlar çok korkunçtu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gruplardan herkesi tek tek aradık. Ne yazık ki ulaşamadığımız kişiler oldu" ifadelerini kullandı.

Ankara'da 3 kişiyi hayattan koparan yangın! Alevlerin sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

"ALARM SİSTEMİ VARDI AMA BEN DUYMADIM"

Yangın sırasında 21. katta bulunduklarını ve yaklaşık 2,5 saat boyunca balkonda beklediklerini belirten bir bina sakini ise, "Geceyi arkadaşımın evinde geçirdik. Alarm sistemi vardı ama ben duymadım. Dumandan çok etkilenmedik. Asıl aşağıya inerken, itfaiye ekipleri eşliğinde biraz etkilendik. Ciddi bir sağlık sorunumuz yok" diye konuştu.

Ankara'da 3 kişiyi hayattan koparan yangın! Alevlerin sebebi ortaya çıktı - 2. Resim

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yangına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının ardından 2 cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirildi.

Soğutma çalışmalarının ardından, makine, elektronik ve elektrik mühendisleri ile itfaiyecilerden oluşan bilirkişi heyetiyle olay yeri gezildi, rapor tanzimi istendi. İlk etapta yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirildi.

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden biri bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki bekleyişi sürüyor.

Cenazeler, otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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