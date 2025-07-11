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Ankara-Bağdat arasında ortak güvenlik! PKK’nın "silah bırakma" sürecine Irak'tan destek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara-Bağdat arasında ortak güvenlik! PKK’nın &quot;silah bırakma&quot; sürecine Irak&#039;tan destek
TERÖR, PKK, Irak, Türkiye, Güvenlik, İstihbarat, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünün bugün silahlarını bırakarak yakmasına Irak’tan destek geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı, sürecin Irak-Türkiye güvenliğini pekiştireceğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye yolunda devlet tarafından yürütülen süreçte bugün yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Türkiye 41 yıllık terör belasından bugün silahların yakılmasıyla adım adım kurtulmaya başladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Casana Mağarası'nda yaşanan tarihi sürece Irak'tan destek mesajı geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecini başlattığını duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Ankara-Bağdat arasında ortak güvenlik! PKK’nın

40 YILI AŞKIN SÜRENİN ARDINDAN ATILAN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Türkiye ile Irak arasında işbirliği ve güven temelli yeni bir sürece kapı aralayabileceği belirtilerek PKK’lı bir grubun silahlarını imha etmesi "Kırk yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından atılmış önemli bir adım.” olarak nitelendirildi.

IRAK SİLAH BIRAKMAYA TAM DESTEK VERİYOR

Bunun bölgesel istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Irak’ın PKK’nın silah bırakma sürecine tam destek verdiği kaydedildi.

Ankara-Bağdat arasında ortak güvenlik! PKK’nın

ANKARA-BAĞDAT ARASINDA ORTAK GÜVENLİK

Bu sürecin Ankara ve Bağdat arasındaki ortak güvenlik tehditlerinin ele alınmasına katkı sağlayacağı ve Irak ile Türkiye’nin güvenliğini pekiştireceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu durumun Irak ve Türkiye için “güvenlik ile kalkınmayı önceleyen yapıcı bir bölgesel diyalog platformuna dönüşmesinin beklendiği” aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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