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PKK'nın silah yakmasına Bakan Hakan Fidan'dan kritik açıklama: KCK tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzdayız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PKK&#039;nın silah yakmasına Bakan Hakan Fidan&#039;dan kritik açıklama: KCK tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzdayız
PKK, KCK, Terör, Terörizm, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PKK'lı 30 kişilik grubun silahlarını yakmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Fidan, "KCK tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzdayız" dedi.

Terörsüz Türkiye yolunda bugün yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK'lı 30 kişilik bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti. Türkiye 41 yıllık terör belasından kurtulmasına yönelik atılan adıma ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Fidan, "KCK tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzdayız" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde: 

TERÖRÜN ORTADAN KALKMASI MİLLETİMİZİN TEMENNİSİDİR

"Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir.

DEVLET YETKİLİLERİMİZİ KUTLUYORUM

Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum.

KCK TEHDİT OLMAKTAN ÇIKANA KADAR TEYAKKUZDAYIZ

KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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