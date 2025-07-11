Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünya basınında! "Türkiye için büyük bir adım"

Terör örgütü PKK, 41 yıl sonra silah bıraktı. Bir grup örgüt üyesi, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silahlarını yaktı. Türk basınının yanı sıra, dünya basını da Süleymaniye'ye kilitlenmişti. İşte atılan başlıklar, demeçler ve çarpıcı noktalar...

Terör örgütü PKK, onlarca yıldır sürdürdüğü silahlı eylemlerden vazgeçtiğini ilan etti. Düzenlenen törende, örgüt üyeleri silahlarını ateşe verdi.

Türk ve uluslararası medya kuruluşları, Irak'ın kuzeyindeki bu çarpıcı gelişmeyi anbean takip etti.

İngiltere merkezli Reuters, "PKK terör örgütü mensupları Irak'ın kuzeyindeki bir bölgede sembolik bir silah bırakma töreni gerçekleştirdi" dedi. Törende, örgütün tarihinde ilk kez bir miktar silahı yetkililere teslim ettiği belirtildi.

AL JAZEERA'DAN DİKKAT ÇEKEN BENZETME

Katar'ın Al Jazeera kanalı, PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği silah yakma törenini mercek altına aldı. Yayınlanan analizde, bu adımın "teatral bir sahne" olduğuna dikkat çekildi.

Al Jazeera muhabiri Mahmoud Abdelwahed, sürecin henüz başında olduğunu ve bu adımın daha büyük bir barış sürecine dönüşmeden önce birçok adımın daha atılması gerektiğini ifade etti.

"40 YILLIK SORUN BİTİYOR"

Alman dergisi Der Spiegel, PKK’nın silahlarını yakma adımının sembolik olduğunu, ancak Türk hükümetinin yıl sonuna kadar tüm silahların bırakılmasını beklediğini belirtti.

Der Spiegel ayrıca, Türkiye, Irak merkezi yönetimi ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bu süreci birlikte izlediğini ve yeni silah teslim noktaları oluşturulmasının planlandığını aktardı.

İsrail’in Maariv gazetesi, PKK’nın silah bırakma kararını "40 yıllık sorunun bitiyor" başlığıyla verdi ve bu kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgeye olan faydalı etkisinin altını çizdiğini belirtti.

Amerikan basını ABC News, PKK’nın silah bırakmasının, bir barış anlaşması çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, bu adımın daha büyük barış anlaşmalarına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

"BÜYÜK BİR ADIM"

İngiltere merkezli BBC, PKK’nın silah bırakma sürecine başlamasını "Türkiye’deki çatışmayı sona erdirme yolunda atılmış büyük bir adım" olarak duyurdu. BBC, örgütün silah bırakmasının, sembolik bir başlangıç olduğunu, ancak ilerleyen süreçte bu adımın barışa daha fazla katkı sağlayabileceğini belirtti.

Yunan Kathimerini gazetesi, PKK’nın silah bırakma kararının, Türkiye ile yıllardır süren çatışmayı sona erdirme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.