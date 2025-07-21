Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.