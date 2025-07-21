Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, korkunç kazada 7 kişi yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ç.K. idaresindeki özel halk otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz