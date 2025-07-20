Bursa'da feci kaza: Ok gibi saplanan bariyer, aracın bagajından çıktı!

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Temmuz 2025 09:45 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 10:07 - Güncelleme:

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan bir araç, demir bariyerlere saplandı. Kazanın şiddetiyle aracın alt kısmından giren bariyer, bagaj kısmından çıktı. Kazada araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde demir bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı. BARİYER BAGAJDAN ÇIKTI Şevki A, idaresindeki otomobil, Değirmenönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın ön alt kısmından giren bariyer, bagajdan çıktı. 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayrican P, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. İlgili Haber Feci kaza: Sürücüsüz araç ölümüne neden oldu! Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir