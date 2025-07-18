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Feci kaza: Sürücüsüz araç ölümüne neden oldu! Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci kaza: Sürücüsüz araç ölümüne neden oldu! Nedeni ortaya çıktı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de meydana gelen iş kazasında, 56 yaşındaki Yılmaz Kıran, park halindeyken aniden hareket eden panelvan aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede aracın freninin boşaldığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Ödemiş’e bağlı Birgi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başka bir kişinin peyzaj bahçesinde çalışan Yılmaz Kıran (56), bahçede işlerini yaptığı esnada, içerisinde sürücü bulunmayan panelvanın aniden geriye doğru hareket etmesiyle aracın altında kaldı. 

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaz Kıran’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

ARACIN FRENİ BOŞALMIŞ

Yılmaz Kıran’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede aracın freninin boşaldığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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