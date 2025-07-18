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İstanbul'da şüpheli ölüm! 25 yaşındaki gencin ev arkadaşları ifadeye alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da şüpheli ölüm! 25 yaşındaki gencin ev arkadaşları ifadeye alındı
Ölüm, Cinayet, İstanbul, Küçükçekmece, Emniyet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece’de Pakistan uyruklu genç yaşadığı evde ölü bulundu. Ev arkadaşları, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Pakistan uyruklu 25 yaşlarındaki genç, arkadaşları tarafından yaşadığı dairede yerde hareketsiz halde bulundu.

EV ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINIYOR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, dairede yaşayan diğer 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

CİNAYET ŞÜPHESİ VAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası genç adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şahsın cinayete kurban gidip gitmediği polisin incelemeleri sonrası belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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