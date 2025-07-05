Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ödemiş'teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti

Ödemiş'teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ödemiş&#039;teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ödemiş'te günlerce süren yangında 2 çocuk babası Ragıp Şahin'den de acı haber geldi. Alevlere pikap aracında yakalanan 45 yaşındaki Şahin bugün hayatını kaybetti. Ödemiş yangınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İzmir son zamanların en büyük yangın afetiyle mücadele etti. Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın 3 kişiyi de yuttu. 

Alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı.

Ödemiş'teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti - 1. Resim

YANGINA İLK MÜDAHALE EDEN EKİPTENDİ

Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Ödemiş'teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti - 2. Resim

Yoğun duman ve sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Ragıp Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

ACI HABER BUGÜN GELDİ

Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada cansiperane çalışan Şahin’in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şahin’in mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Ragıp Şahin’in şehadetiyle birlikte, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Ödemiş'teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti - 3. Resim

Yine aynı gün yangına müdahale için Konya'dan Ödemiş'e gelen orman görevlisi evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) ile yangında evinde mahsur kalan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da Ödemiş'teki yangında hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"İzmir Ödemiş’teki yangında Yeşil Vatanımızı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit olmuştur.

Yeşil Vatanı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da panik anları! Hasta yakınından sağlık ekibine olay tehdit: Katliam yaparımİsrail kabinesinde Gazze kavgası! Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı birbirine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
10 bin kişiye istihdam sağlıyor! Yangınlarda zarar görmesin diye sabaha kadar mücadele ettiler - Gündem10 bin kişi ekmeğinden olabilirdiTCG İstanbul'dan tam isabet! Türk savunma sanayisi gururlandırmaya devam ediyor - GündemTCG İstanbul'dan tam isabet!Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken sözler! "Büyük İstanbul depremi test edildi" - Gündem"Büyük İstanbul depremi test edildi"Uşak'ta 50 hektarlık alan kül olmuştu! Yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı - GündemUşak'ta 50 hektarlık alan kül olmuştu!İzmir'de "yolsuzluk" operasyonu! Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama - GündemTutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklamaTerörle mücadelede tam gaz! Sivas'ta nefes kesen DEAŞ operasyonu - GündemTerörle mücadelede tam gaz!
Sonraki Haber Yükleniyor...