Ödemiş'teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti

Ödemiş'te günlerce süren yangında 2 çocuk babası Ragıp Şahin'den de acı haber geldi. Alevlere pikap aracında yakalanan 45 yaşındaki Şahin bugün hayatını kaybetti. Ödemiş yangınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İzmir son zamanların en büyük yangın afetiyle mücadele etti. Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın 3 kişiyi de yuttu.

Alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı.

YANGINA İLK MÜDAHALE EDEN EKİPTENDİ

Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Yoğun duman ve sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Ragıp Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

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ACI HABER BUGÜN GELDİ

Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada cansiperane çalışan Şahin’in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şahin’in mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Ragıp Şahin’in şehadetiyle birlikte, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Yine aynı gün yangına müdahale için Konya'dan Ödemiş'e gelen orman görevlisi evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) ile yangında evinde mahsur kalan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da Ödemiş'teki yangında hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"İzmir Ödemiş’teki yangında Yeşil Vatanımızı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit olmuştur.

Yeşil Vatanı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."