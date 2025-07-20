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Bursa'da iki araç çarpıştı, can pazarı yaşandı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da gece yarısı meydana gelen kaza cip, otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken aynı araçta bulunan 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.  Mahmut H. idaresindeki 16 BRU 215 plakalı cip ile Muhammet S. yönetimindeki 77 ABD 619 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, karşı şeride geçip sanayi sitesinin duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da iki araç çarpıştı, can pazarı yaşandı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Kazada sürücü Mahmut H. ile yanında bulunan Hediye H. ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Nadiye A, Ayşegül A, Miray A, Nuriye Y, Büşra P. ve 2 yaşındaki Almira P. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın olduğu kavşakta bir süre trafiği kontrollü sağladı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN NİNNİ SÖYLEDİ

Öte yandan kazada yaralanan 2 yaşındaki Almira P'yi sakinleştirmek için, bir yakınının ambulans önünde ninni söylemesi de görüntülere yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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