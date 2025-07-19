Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kastamonu'da yolda oluşan su birikintisinin neden olduğu kazada can pazarı yaşandı. Birikintiden dolayı savrulan otomobil karşı şeritten gelen tır ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda su birikintisi sebebiyle savrulan otomobil yolun karşı şeridine geçerek tırla çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

SU BİRİKİNTİSİ ÖLÜM GETİRDİ

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobil, alt geçitte yağışın ardından biriken su sebebiyle savrularak bariyerlere çarpıp yolun karşı istikametine geçti. Bu sırada Samsun istikametinde seyir halinde olan İ. U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır bir anda karşısına çıkan otomobil ile çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Feci kazada otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki 4 kişi ise ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise morga kaldırıldı. Tır sürücüsü ise tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.