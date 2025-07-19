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Konya'da yem fabrikasında çalışan gençten acı haber! Tır boşaltılırken altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya, İş Kazası, Ölüm, Otopsi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da yem fabrikasında çalışan 18 yaşındaki yabancı uyruklu Mahmud İbrahim adlı genç, tırdan boşaltılan yemlerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Karatay ilçesinde Konya - Karapınar kara yolunun 13'üncü kilometresinde bulunan Ceren Yem Fabrikası'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yem fabrikasında işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Mahmud İbrahim (18), tır ile fabrikaya gelen yemler boşaltıldığı sırada yemlerin altında kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da yem fabrikasında çalışan gençten acı haber! Tır boşaltılırken altında kaldı - 1. Resim

OTOPSİ YAPILACAK

Mahmud İbrahim, itfaiye ekipleri tarafından yemlerin altından çıkarılırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Mahmud İbrahim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzerine Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konya'da yem fabrikasında çalışan gençten acı haber! Tır boşaltılırken altında kaldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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