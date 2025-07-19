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Otel odasında şüpheli ölüm! Uzun süre çıkmadı, ekipler cansız bedenini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otel odasında şüpheli ölüm! Uzun süre çıkmadı, ekipler cansız bedenini buldu
Otel, Ölüm, Kayseri, Melikgazi, Soruşturma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Marif Sokak'ta bulunan bir otelde kalan 65 yaşındaki A.A. uzun bir süre odasından çıkmayınca otel görevlileri kontrol etti. 

Otel odasında şüpheli ölüm! Uzun süre çıkmadı, ekipler cansız bedenini buldu - 1. Resim

YERDE YATARKEN BULDULAR

A.A.'yı hareketsiz şekilde yatarken bulan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otel odasında şüpheli ölüm! Uzun süre çıkmadı, ekipler cansız bedenini buldu - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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