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Korkunç ölüm! Sahilde güneşlenirken üzerinden iş makinesi geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Korkunç ölüm! Sahilde güneşlenirken üzerinden iş makinesi geçti
İstanbul, Abana, DSİ, İş Makinesi, Olay, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde sahilde dinlenen bir kadın, temizlik çalışması yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Abana sahilinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, deniz kenarında oturan ve güneşlendiği tahmin edilen kadına, temizlik çalışması yapan iş makinesi çarptı. İş makinesi operatörü, kadının aracın altında kaldığını fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Korkunç ölüm! Sahilde güneşlenirken üzerinden iş makinesi geçti - 1. Resim

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede kadının kimliğine ulaşılamazken, telefonunun da kaza sırasında zarar gördüğü tespit edildi. Daha sonra yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin 60 yaşındaki Nergiz Acar olduğu belirlendi.

Korkunç ölüm! Sahilde güneşlenirken üzerinden iş makinesi geçti - 2. Resim

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kadının cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, iş makinesi operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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