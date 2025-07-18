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Başını kesip sulama kanalına atmışlardı! Korkunç cinayetin iki sanığının cezası belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da Adem Yeşilgil, başı kesilmiş halde sulama kanalında ölü bulunmuştu. Yeşilgil'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Niyazi K. ve Şerife K.'ye müebbet hapis cezası verildi.

5 Mayıs 2024 tarihinde Kastamonu'nun Merkez ilçesi Dere köyü mevkiinde terk edilmiş haldeki bir aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç ve çevresinde yapılan incelemeler sonucunda bölgedeki su kanalının içinde başı kesilmiş halde ceset bulundu.

Başını kesip sulama kanalına atmışlardı! Korkunç cinayetin iki sanığının cezası belli oldu - 1. Resim
Adem Yeşilgil

Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince, 4 günlük bir aramanın ardından Yeşilgil'in kesilen kafası da cesedin bulunduğu yerden 2 bin 200 metre uzaklıkta bulundu. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Başını kesip sulama kanalına atmışlardı! Korkunç cinayetin iki sanığının cezası belli oldu - 2. Resim

Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yargılama sürecinde E.Ö. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. hakkında 'mala zarar verme', 'kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma' suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu yargılanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan E.Ö., taraf avukatlarıyla Adem Yeşilgil'in yakınları hazır bulunurken, sanık Şerife K. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklar, önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarlayarak beraatlerini talep etti. Taraf avukatları ise önceki savunmalarını tekrarladı.

Başını kesip sulama kanalına atmışlardı! Korkunç cinayetin iki sanığının cezası belli oldu - 3. Resim

İKİ SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Daha sonra sanıklar hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, Niyazi K. ve Şerife K.'yi 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Niyazi K. 'mala zarar verme', ateşli silah kanuna muhalefet', 'yağma' suçlarından toplam 11 yıl 4 ay; Şerife K. ise 'mala zarar verme' ve 'yağma' suçlarından 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan E.Ö. ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E.Ö. hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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