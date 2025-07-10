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Haberler > Ekonomi > Kastamonu'dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak”

Kastamonu'dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak”

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kastamonu&#039;dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak”
Kastamonu, Taşköprü Sarımsağı, Coğrafi İşaret, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında hasat başladı. Bu yıl yaklaşık 28 bin dekar alanda yetiştirilen ve piyasada yerini alan sarımsaklar 50 ila 200 lira arasında alıcı buluyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan, aroması ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Kastamonu Taşköprü sarımsağında hasat devam ediyor.

Kastamonu'dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak” - 1. Resim

Kastamonu'nun önemli ürünlerinin başında gelen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 28 bin dekar alanda üretiliyor.

Kastamonu'dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak” - 2. Resim

EMEK VE SABIRLA TOPLANIYOR

Şubat ayında toprakla buluşan sarımsaklar, temmuzun gelmesiyle hasat ediliyor.

Kastamonu'dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak” - 3. Resim

Yaklaşık 20 yıldır sarımsak üreticiliği yapan Özgür Subutay, sarımsakların emekle, sabırla ve alın teriyle toplanmaya başlandığını söyledi.

Taşköprü sarımsağının dünyaca ünlü olduğunu vurgulayan Subutay, "Yeni sezonda fiyat açısından oldukça umutluyuz. Tüm üretici arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

Kastamonu'dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak” - 4. Resim

Hasatla birlikte Taşköprü sarımsağı pazardaki yerini de almaya başladı. Küçük boy sarımsak 50 ila 60, orta boy 130 ila 160, iri boy ise 160 ila 200 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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