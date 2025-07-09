Bu kez hasat haberi üzdü! Kilosu 350 liradan satılsa da üretici kazanamıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde nisan ayındaki don felaketi kiraz rekoltesini yüzde 90 düşürdü. Fiyat 350 liraya çıksa da düşük tonaj üreticinin gelirini sınırlıyor.

Türkiye’de en geç kiraz hasadının yapıldığı merkezlerden biri olan Konya’nın Toroslar üzerindeki Hadim ilçesinde bu yıl üreticiler hüzünlü bir sezon geçiriyor. İlçede yetiştirilen Ziraat-900 cinsi kirazlarda nisan ayında yaşanan don felaketi nedeniyle rekolte yaklaşık yüzde 90 azaldı.

Önceki yıllarda iki ay boyunca süren hasat, bu yıl birçok bölgede yapılamadı. Yüksek rakımlı alanlarda rekolte ciddi şekilde düşerken, 35 bin dekarlık alanda yetişen ve aromasıyla öne çıkan Hadim kirazının ihracatı da büyük darbe aldı. Ürünlerin tamamı Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu ancak bu yıl rekoltenin düşmesi nedeniyle ilçeye gelen ihracatçı firma sayısı da azaldı. Devam eden sınırlı hasadın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

"FİYATLAR 300-350 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesi’nde kiraz yetiştiriciliği yapan Fatma Bircan, don nedeniyle büyük kayıp yaşadıklarını söyledi. Bircan, “Kirazlarımız donduğu için bu yıl az ama daha değerli oldu. Fiyatı çok yüksek. Geçen yıllarda topladığımız 10 tondan bu seneki 1 ton kiraz daha fazla para ediyor. Toplaması da kolay. Değeri yüksek. Bu yönüyle memnun kaldık. Zaten bu yıl biraz dinlenmemiz gerekiyor. Kiraz toplarken çok yoruluyorduk. Para umurumuzda olmuyor, değeri kalmıyordu” dedi.

Kiraz üreticisi Şevket Maldar ise hasadın ilk defa bu kadar düşük olduğuna dikkat çekti. Maldar, “Çiftçiyim, emekliyim. Karabük mevkiinde don nedeniyle hasat çok az ama bizim bahçede biraz var. Bugün hasada başladık, ihracatçı firmalara veriyoruz. Nisan'ın 15'inde uzun süreli don oldu, eksi 15 dereceyi gördü. Ağaca su yürüdüğü zamana denk gelince gözleri üşüdü, çiçek açamadı. Bu yüzden kiraz az. Geçen yıl yaklaşık 4 ton toplamıştık, bu sene 700-800 kilo civarında bekliyoruz. Alıcılar bahçeye gelip fiyat veriyor. Fiyatlar 300-350 TL arasında değişiyor. Tonaj az ama fiyat yüksek olduğu için geçen yıldan fazla kazanmayı umuyoruz” diye konuştu.