Tekirdağ'da kiraz hasadı bereketli geçti! Üreticinin yüzü gülüyor, kilogram fiyatı 250 TL'ye ulaştı

Tekirdağ'da bu yıl kiraz hasadı hem verim hem de fiyat açısından üreticiyi sevindirdi. Ülkemizde bazı bölgelerde yaşanan don olayı Tekirdağ'da büyük bir olumsuzluk oluşturmazken, tarlada kirazın kilogram fiyatı 250 TL'ye kadar yükseldi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, "Kentte yaklaşık 3 bin ton kiraz hasat ettik" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kiraz bahçelerinde incelemede bulundu. Zaman zaman hasada da katılarak, üreticiden bilgi alan Aksoy, bu yıl hasadının verimli geçtiğini ve üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

"FİYATLAR 130 TL İLE 250 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Aksoy, "İlimizde bu yıl kiraz hasadı bereketli geçti. Fiyat noktasında da çiftçimizin istediği fiyat oluştu. Şu an tarlada 130 TL ile 250 TL arasında fiyat oluşmuş durumda. Kalitesine göre, kalibresine göre, sanayi çeşidine göre veya sofralık olması durumuna göre fiyatlar değişiyor" dedi.

"3 BİN TON KİRAZ HASAT ETTİK"

Mehmet Aksoy, "Tekirdağ'da yaklaşık 3 bin ton kiraz hasat ettik. Bir haftalık veya 10 günlük süremiz kaldı. Erkenci çeşitleri zaten bitti. Şu an orta erkenci ve geçici çeşitlerinde hasat yapmaya devam ediyoruz. Tekirdağ'da 2 bin 500 dekardan daha fazla alanımızda kiraz bahçesi olarak zaten devlet desteği alan sistemde kayıtlı olan üreticimiz var. Süleymanpaşa ilçemizde 164 tane üreticimiz, yaklaşık 340 dekar alanımız kiraz ile dikili halde bulunuyor. Devletimizin desteğiyle kurulan bahçelerimizin tamamı şu anda ürün veriyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Aksoy

"TEKİRDAĞ'DA MEYVE VE SEBZEDE SIKINTIMIZ YOK"

Bazı bölgelerde yaşanan don olaylarının Tekirdağ'da büyük bir olumsuzluk oluşturmadığını belirten Aksoy, "Ülkemizin bazı bölgelerinde şiddetli don olayı yaşandı, meyvecilikte aksamalar oldu. Tekirdağ'ımız için böyle bir problem olmadı. Şu an onun verdiği rahatlığı yaşıyoruz. Tekirdağ'da şu anda meyve ve sebzede herhangi bir sıkıntımız yok. Şarköy bölgemiz don olayından daha az etkilendi. Süleymanpaşa'da ise biraz etkilenme oldu fakat bize kalitede bir avantaj sağlamış oldu. Bu da seyreltme, doğal bir seyreltme olmuş oldu. Bu da kirazın kalibresinin, kalitesinin biraz daha yüksek olmasını sağladı. Aynı zamanda fiyat oluşumunda çiftçinin lehine bir durum oluşturdu" ifadelerini kullandı.