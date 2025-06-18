"Kirazın tanesi 10 TL" etiketi olay oldu! CHP eleştirdi, esnaf tepki gösterdi

CHP'li Cenk Sungur, Eskişehir'de semt pazarındaki bir tezgahta tane kirazın 10 TL olduğunu öne süren paylaşım yapıp, eleştirdi. Tezgahın sahibi ise bunun tadım yapanların sayısını azaltmak için alınan bi önlem olduğunu söyledi. "Taneyle değil kiloyla satış yapıyoruz" diyen esnaf kirazın kilosunun 600 lira olduğunu belirtti.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, Eskişehir'de pazar esnafı İlker Çiçek'in tezgahını paylaşıp, eleştirdi. Tezgahtaki "Kirazın tanesi 10 TL" yazılı etiketini paylaşan Sungur, "Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL! AK Parti'nin Türkiye'sinde meyve artık altın değerinde. Yakında 'çeyrek muz', 'yarım zeytin' dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor" ifadelerini gönderisine not düştü.

Konuyu öğrenen pazarcı esnafı İlker Çiçek, etiketi sürekli tezgaha yanaşıp tadım yapan vatandaşların sayısını azaltmak amacıyla alınmış bir önlem olarak nitelendirdi.

OLAYIN ASLINI ANLATTI

Konuyla alakalı konuşan esnaf Çiçek, "Olayın aslı şu şekildedir. Biz kirazı kiloyla satıyoruz, ama vatandaşlar, alacak olan da almayacak olan da buraya karnını doyurmaya geliyor. Adamın kirazla alakası yok, avuçlayıp götürüyor ya da 5 kişilik bir aile geliyor, hepsi eline 2'şer 3'er kiraz alıyor. Böyle olunca kiraz satın almadan gidiyorlar, bizim kârımızı göçürüyorlar. Şu anda kirazı kilosu 600 lira.

İnsanlar bu şekilde tezgahtan yiyip yiyip gitmesinler diye tanenin 10 lira olduğunu belirten bir etiket koyduk. Zaten o etiketi gören alıp kirazımızı yemedi. Taneyle kiraz satmıyoruz, kiloyla satıyoruz. Yani alan ve satan bunu kiloyla alıyor. Kirazın taneyle satılmadığını herkes biliyor. Bu şekilde sadece bir önlem aldık, ironiydi" dedi.

"ETİKETİ ÇEKİP GİTTİLER"

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur'la aralarında geçen diyalog hakkında da konuşan Çiçek, "Dün CHP Meclis Üyesi geldi. Sadece o tane etiketini çekti, diğer etiketin tamamını da çekmedi. Orada kilosu da yazıyordu. Hatta biz kendisine pazarda salatalığın 5 TL, domatesin 10-20 TL olduğunu, bundan 3-5 ay önce zirai don vurduğu zaman salatayla kabakta da aynı şekilde siyaset yaptıklarını, onların kilosu 100 TL iken vatandaş alamıyor diye yansıttıklarını, şu an salatayı alan olmadığını söyledik.

Sadece o etiketi çekip gittiler. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından kendimi kötü hissettim. Olayı çok çarpıttılar, o boyuta getirdiler. Kirazla, erikle, salatayla siyaset yapıldığını ben ilk defa Türkiye'de, Eskişehir'de gördüm" ifadelerini kullandı.

"SEBEBİ ZİRAİ DON"

Sosyal medyadaki yorumlara üzüldüğünü dile getiren esnaf çiçek şöyle konuştu;

"Millet zaten bilinçli, neyin ne olduğunu biliyor. Ben sosyal medyadaki bütün yorumlara baktım. Vatandaş zirai don olduğunu, fiyatların bu şekilde pahalı hale geldiğini biliyor. Hatta çoğu vatandaş, yenilmesin diye bu şekilde önlem aldığımızı yazmış."