Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'li meclis üyesi polisle yumruk yumruğa! Sebebi de o anlar da pes dedirtti

CHP'li meclis üyesi polisle yumruk yumruğa! Sebebi de o anlar da pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesinin CHP'li üyesi, eşiyle maddi hasarlı trafik kazasına karışan polise tehdit ve hakaretler savurdu. Polis memuru ile meclis üyesi arasında yumruk yumruğa kavga yaşanırken o anlar kayda alındı.

Dün akşam saat 19.50 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesinde, Honaz İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru mesai çıkışında özel aracıyla il merkezindeki dönerken, Merkezefendi Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Berzan Taşer'in eşinin kullandığı otomobil, bir yayaya yol vermek için aniden yavaşladı.

ANİDEN YAVAŞLAYINCA ARKADAN ARACA ÇARPTI

Bu esnada arkadan gelen polis memurunun aracı, takip mesafesini koruyamadığı için otomobile çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından kadın sürücü, iş adamı eşi Berzan Taşer'i durumdan haberdar etti.

CHP'li meclis üyesi polisle yumruk yumruğa! Sebebi de o anlar da pes dedirtti - 1. Resim

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Kazanın ardından polis memuru ile sürücü yakınları arasında tartışma çıktı. Sakin kalmaya çalışan polis memuru, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Berzan Taşer'i tüm çabalarına rağmen sakinleştiremedi. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ile kadın sürücünün eşi arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.

CHP'li meclis üyesi polisle yumruk yumruğa! Sebebi de o anlar da pes dedirtti - 2. Resim

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavgaya karışan vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. CHP'li Meclis Üyesi ile polis memuru arasında yaşanan yumruklu kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Mesaiden çıkan polis memurunun karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından yaşanan kavgayla ilgili olarak Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından Honaz ilçemizde görevli polis memuru ile diğer sürücü yakınları arasında tartışma yaşanmıştır. Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsü yakınları 2 şahıs ile polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye seferberlik mi ilan etti? Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu4 kilosu gram altına eş değer! Tazesi 100, kurusu 1.000 liradan satılıyor 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yaraya benziyor ama öldürebiliyor! Sinsi tehlike “Yakarca” sineği o illerde görülüyor - GündemYaraya benziyor ama öldürebiliyor! Sinsi tehlike...Çayınızın tadı kömürlü çıkarsa şaşırmayın! Çözülemeyen problem isyan ettirdi - GündemÇayınızın tadı kömürlü çıkarsa şaşırmayınYaşarken öldürdüler! Cenaze ilanı verildi, hayatının şokunu yaşadı: Telefonlarım susmuyor! - GündemÖlüm ilanı verildi, hayatının şokunu yaşadıFETÖ'nün kritik ismi yakalandı! ROKETSAN'a sızıp ASELSAN'a örgüt üyesi yönlendirmiş - GündemROKETSAN'a sızıp neler yapmış nelerAkın Gürlek'i tehdit etmişti! 7 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu savunma yaptı - GündemSavunma yaptı, o ismi de anmadan geçmediİstanbul'da AVM'de mide bulandıran olay! Kadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı - GündemKadınlar tuvaletinde gizli çekim yaparken yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...