CHP'li meclis üyesi polisle yumruk yumruğa! Sebebi de o anlar da pes dedirtti

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesinin CHP'li üyesi, eşiyle maddi hasarlı trafik kazasına karışan polise tehdit ve hakaretler savurdu. Polis memuru ile meclis üyesi arasında yumruk yumruğa kavga yaşanırken o anlar kayda alındı.

Dün akşam saat 19.50 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesinde, Honaz İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru mesai çıkışında özel aracıyla il merkezindeki dönerken, Merkezefendi Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Berzan Taşer'in eşinin kullandığı otomobil, bir yayaya yol vermek için aniden yavaşladı.

ANİDEN YAVAŞLAYINCA ARKADAN ARACA ÇARPTI

Bu esnada arkadan gelen polis memurunun aracı, takip mesafesini koruyamadığı için otomobile çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından kadın sürücü, iş adamı eşi Berzan Taşer'i durumdan haberdar etti.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Kazanın ardından polis memuru ile sürücü yakınları arasında tartışma çıktı. Sakin kalmaya çalışan polis memuru, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Berzan Taşer'i tüm çabalarına rağmen sakinleştiremedi. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ile kadın sürücünün eşi arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavgaya karışan vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. CHP'li Meclis Üyesi ile polis memuru arasında yaşanan yumruklu kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Mesaiden çıkan polis memurunun karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından yaşanan kavgayla ilgili olarak Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından Honaz ilçemizde görevli polis memuru ile diğer sürücü yakınları arasında tartışma yaşanmıştır. Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsü yakınları 2 şahıs ile polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.