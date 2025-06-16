Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili 250 bin liralık ayakkabı iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında görüntülenmiş ve yazlık stili dikkat çekmişti. Erdoğan'ın ayakkabılarının 252 bin TL olduğu iddia edilirken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gerçeği açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta cuma namazını Muğla’nın Okluk Koyu’ndaki Millet Camii’nde kıldı. Burada vatandaşlarla konuşan Erdoğan, çevredekiler tarafından görüntülendi.

YAZLIK STİLİ GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ın yazlık stili ise dikkatlerden kaçmadı... Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabılarıyla ilgili ortaya çeşitli iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bu iddiaları yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu” yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.

"YERLİ ÜRETİCİ ÜRÜNÜDÜR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."