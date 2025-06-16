Kabine toplanıyor! Masanın en sıcak gündem maddesi, kapımıza dayanan savaş

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gündeminin yanı sıra masanın en sıcak konusu, İsrail-İran savaşı olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' süreci ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ele alınacak. Ayrıca sahadan gelen askeri ve istihbari raporlar ve sürece ilişkin atılacak adımlar değerlendirilecek.

SICAK GÜNDEM: İSRAİL-İRAN SAVAŞI

Masanın en sıcak gündemi ise son 4 gündür İsrail ve İran arasında yaşanan saldırılar olacak. Bölgede tansiyonun yükselmesi, Türkiye'nin bu noktadaki duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği görüşülecek.

Diğer yandan Kabine'de ekonomik gelişmeler, hedefler ele alınacak.