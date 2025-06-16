Çatışmalar sürerken, altın rekora yakın! Uzman isim, kritik seviyeleri verdi

Piyasalarda son dakika! İsrail ve İran arasında çatışmalar devam ederken, altın ve petrol haftaya daha yatay başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde ons altın 3.430 dolar ve Brent petrol 74,90 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Gram altın ise 4.352 TL ile rekora yakın seyrediyor. Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altının teknik olarak 3.435 dolar üzerinde konumlanması halinde, 3.600 dolara doğru hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalar yeni haftaya da jeopolitik risklerle başladı. İsrail ve İran arasında çatışmalar devam ederken, altın ve petrol fiyatları yakından izleniyor.

İki ülke arasındaki mevcut durumun ‘çatışma’ boyutunda kalması ve şimdilik ‘savaşa’ dönüşmemesi, piyasalarda da hafta başında ‘daha olumsuz’ fiyatlamaların önüne geçiyor. Bu kapsamda altın ve petrol de yeni haftaya daha yatay başlangıç yapıyor.

16 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen hafta 3.432 dolardan kapanış yapmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde ons fiyatı 3.430 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

İçeride ise spot piyasada gram altın fiyatı 4.352 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 4.379 TL ile rekor seviyeyi test eden gram fiyatı, yeni haftada zirveye yakın konumunu koruyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 4.425 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 7.210 TL’den gerçekleşiyor.

16 HAZİRAN 2025 PETROL FİYATI

Petrol fiyatları da yeni haftaya daha sakin bir başlangıç yapıyor. Geçen hafta 74,38 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatında işlemler, 16 Haziran’da sabah saatlerinde 74,90 dolara yakın devam ediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hedef alınmasını istemediği” yönündeki haberlerin piyasalarda “daha ılımlı risk fiyatlamasını” beraberinde getirdiğini ifade ediyor. Trump’ın, petrol fiyatlarında yükseliş istemediği de biliniyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Orta Doğu’da tansiyonun daha fazla yükselmesi halinde, bunun piyasalarda “güvenli liman” talebini artıracağı ve altın fiyatlarında ivmelenmenin devam edebileceği aktarılıyor.

Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altının son gelişmelerle birlikte 3.370 dolar direncinin üzerine yükseldiğini ve momentumun artmaya başladığını belirterek, teknik olarak 3.435 dolar direnci üzerinde kalıcılık halinde, 3.600 dolara doğru hareketlilik yaşanabileceğini aktarıyor.

DİKKATLER BİR YANDAN FED'DE

Bu hafta altın ve petrol gibi emtialar tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı da açıklanacak. 18 Haziran’da gerçekleşecek toplantıda FED’den faiz indirimi beklenmiyor. Bu beklenti emtia fiyatlarında daha temkinli fiyatlamaları da beraberinde getiriyor.

Öte yandan yatırımcılar, ABD-Çin anlaşmasına dair gelişmeleri ve Başkan Trump’ın, ABD’nin ticaret ortaklarına göndermeye hazırlandığı tarife tekliflerini de yakından izliyor.