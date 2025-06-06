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'Lapseki devi' kirazda hasat zamanı! Kilosu 700 TL'yi buluyor: Son bir haftaya girdik  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 7 bin ile 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan 'Ziraat 900' cinsi kirazların hasadına geçtiğimiz günlerde başlandı. Çay bardağına sığmayan ve madeni 5 TL'den büyük olan kirazın kilosu 400 ile 700 TL arasında tüketiciyle buluşuyor.

Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki'de üreticiler, kiraz hasadına devam ediyor. Her gün toplanan kirazlar İstanbul'a hallere gönderiliyor. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları, buradan tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor.

'Lapseki devi' kirazda hasat zamanı! Kilosu 700 TL'yi buluyor: Son bir haftaya girdik   - 1. Resim

MADENİ 5 TL'DEN BÜYÜK

Son günlerde çay bardağı boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 TL'den büyük olan Ziraat 900 cinsi kirazlar toplanmaya başladı. Ziraat 900 cinsi kiraz, halde 400 TL'den başlayan fiyatlara, piyasada ise 500 TL'yi bulan fiyatlara satılıyor.

'Lapseki devi' kirazda hasat zamanı! Kilosu 700 TL'yi buluyor: Son bir haftaya girdik   - 2. Resim

KİLOSUNU 600-700 TL'YE SATIYOR

Lapseki'de 13 yıldır Lapseki'de kirazcılık ile uğraşan Cihat Gündüz, hem lezzeti hem de boyutuyla dikkat çeken kirazlarını bahçesinde 600-700 TL arasında satıyor.

'Lapseki devi' kirazda hasat zamanı! Kilosu 700 TL'yi buluyor: Son bir haftaya girdik   - 3. Resim

"FİYATLARDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Gündüz, "Son bir haftaya girdi, koyulaştığı zaman bardağa girmiyor. İnternetten sipariş oluyor. Hasta yakınları, insanlar eşine dostuna hediye götürüyor. Fiyatlardan çok memnunuz. Kilosunu 600-700 TL'ye kadar veriyoruz. 'Lapseki devi' dediğimiz bu kiraz, çay bardağına girmeyen bir kiraz. İyi bir kiraz, çok irileşiyor" dedi.

'Lapseki devi' kirazda hasat zamanı! Kilosu 700 TL'yi buluyor: Son bir haftaya girdik   - 4. Resim

"BAKIM ŞART"

Kirazın piyasada ciddi rağbet gördüğünü belirten üretici Cihat Gündüz, "Karpuz çok yoğunlaşmadan, şeftali çok olmadan çıktığı için piyasada ciddi rağbet görüyor. Bakım şart. Kalsiyumunu, potasyumunu düzenli olarak veriyoruz. İlçe tarım müdürümüz de çok ilgileniyor bizimle. Buraya tuzaklar kuruyoruz, sinekler gelmesin diye. Yani hepsi bir yerde, ortaya güzel bir ürün çıkıyor" dedi.

'Lapseki devi' kirazda hasat zamanı! Kilosu 700 TL'yi buluyor: Son bir haftaya girdik   - 5. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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