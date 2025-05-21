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Verim az fiyat yüksek! Napolyon kirazının kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Verim az fiyat yüksek! Napolyon kirazının kilosunu 300 TL&#039;ye satıyorlar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde Napolyon kirazı üreticileri, bu yıl hem düşük verim hem de don olayından olumsuz etkilendi. Kiraz fiyatlarının yüksek seyretmesi, üreticinin yüzünü bir nebze de olsa güldürdü.

Manisa Sarıgöl'de Karacaali Mahallesi'nde Napolyon kirazı üreticiliği yapan Şükrü Dündar, sezon başında verim düşüklüğü nedeniyle üzüldüklerini belirtirken, "Bu yıl kiraz veriminin az olmasından dolayı moralimiz bozulmuştu. Üzerine bir de don zararı yaşadık" açıklamasını yaptı.

Verim az fiyat yüksek! Napolyon kirazının kilosunu 300 TL'ye satıyorlar - 1. Resim

Fiyatların yüksek olduğunu dile getiren Dündar, "Şu anda mahallemize gelen alıcılar Napolyon kirazının kilosunu 250-300 TL arasında satın alıyor. Verim az olsa da fiyatların yüksek olması bizleri sevindirdi" şeklinde konuştu.

Verim az fiyat yüksek! Napolyon kirazının kilosunu 300 TL'ye satıyorlar - 2. Resim

Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde üretilen Napolyon kirazlarının, hem yurt içinde hem de ihracatta değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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