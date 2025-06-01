10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yedi! Yarım altını kaptı

Manisa'da düzenlenen kiraz yeme yarışında Dursun Gökçen, 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinci oldu. Gökçen'e ödül olarak yarım altın verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kiraz festivalinde kiraz yeme yarışması yapıldı.

Aralarında 2 kadının da olduğu 26 yarışmacı, 10 dakikada en fazla kirazı yemek için kıyasıya rekabet etti. Dursun Gökçen, 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinciliği elde ederken, Adem Gökçen 2 kilo 554 gramla ikinci, Tugay Okay 2 kilo 330 gramla üçüncü oldu.

ALTIN ÖDÜLÜ

Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın ödülü verildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, programda yaptığı konuşmada Uluderbent'in kirazıyla meşhur olduğunu ifade ederek, "Sadece kiraz değil, meyve, sebzenin her türlüsü yetişiyor. Kirazımızı ön plana çıkarmak için her sene kiraz festivalini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIŞMA SÜRESİ 5 DAKİKA OLSUN" TALEBİ

Dursun Gökçen de birinci olmanın gururunu yaşadığını belirterek, yarışma süresinin gelecek yıllarda 5 dakikaya düşürülmesini talep etti.