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Çip imparatoru tarihe geçti! Piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çip imparatoru tarihe geçti! Piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı
Nvidia, Teknoloji, Yapay Zeka, Piyasa Değeri, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li çip imparatoru Nvidia'nın hisselerinde yüzde 2,8'lik artış yaşandı. Piyasa değeri 4 trilyon dolara yükselen şirket, bu eşiğe ulaşan ilk teknoloji devi olarak tarihe geçti.

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri piyasaların açılmasından hemen sonra yaklaşık yüzde 2,8 artışla 164,42 dolara tırmandı.

Böylece şirketin piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıkarken, Nvidia bu eşiği aşan ilk teknoloji devi olarak kayıtlara geçti.

Çip imparatoru tarihe geçti! Piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı - 1. Resim

MİCROSOFT VE APPLE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında da 3 trilyon doları aşmıştı.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk sırada yer alan Nvidia'yı, 3,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 3,1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple takip ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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