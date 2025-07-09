Minguzzi davasında karar çıktı! Ailesini tehdit etmişlerdi

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu vahşice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit davasında karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Çınar Diril’e iki suçtan 5 yıl 3 ay hapis cezası verip tahliyesine hükmetti. Tutuksuz sanık Barış Ayata ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti esasa ilişkin kararını açıkladı. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Çınar Diril Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Barış Ayata ile Minguzzi’nin ailesi ise duruşmaya katılmadı. Önceki celsede, sanık Barış Ayata tahliye olmuş, bilirkişi tarafından hazırlanan rapor dava dosyasına eklenmişti.

BİLGİSAYAR İNCELEME RAPORLARI DOSYAYA EKLENDİ

Bugün görülen duruşmada, bilirkişi tarafından incelenen sanık Çınar Diril’e ait bilgisayar inceleme raporları dava dosyasına eklendi. Raporda, Çınar Diril’in tutuklu bulunduğu sırada bilgisayara format atıldığının tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca raporda, incelenen bilgisayarda aileye tehdit içerikli mesaj atılan numaranın kalıntılarının bulunduğu, fakat kaydın nasıl oluştuğunun tespit edilemediği bilgisi yer aldı.

"BELKİ BABAM ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN GİRMİŞTİR"

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora ilişkin savunma yapan sanık Diril, "İddiaları kabul etmiyorum. Ben böyle kansız ve onursuzca bir şey yapmam. O mesajları ben atmadım, bilgisayara format atıldığından dahi haberim yoktur. Bu numaranın bilgisayarda çıkması mümkün değil. Bilgisayarımda şifre dahi yoktur. Ailem dışında kimse giremez. Belki babam araştırma yapmak için girmiştir" diye konuştu.

Beyanlara karşı söz verilen Çınar Diril’in babası Evren Diril ise "Bilgisayara format atmadım. Oğlumun hapse girmesinden bu yana bilgisayarı ara sıra araştırma yapmak için kullandım" şeklinde konuştu.

"MİNGUZZİ'NİN KATİLLERİNİ TANIMIYORUM"

Duruşmada ‘tanık’ sıfatıyla dinlenen ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Y.B.T., "Minguzzi ailesine tehdit mesajları atılan numarayı bilmiyorum. Bizim Çınar’la birlikte oyun sunucumuz var ve bu sunucuya müşteri hizmetleri sağlamak için açık hat almak istedik. Oyuncular direkt bize bağlandığında sorun oluyordu. Oyun nedeniyle bizi diğer oyuncular rahatsız ediyordu. Alacağımız hat Türkiye numarasıydı, tehdit mesajları atılan yurtdışı numaraları gibi değildi. Sonra Çınar hattı almaktan vazgeçti. Bana attığı parayı da ona geri attım. Çınar, Minguzzi ailesine böyle bir şey yapmaz. Tehdit mesajlarını Çınar atmamıştır. Ben olayı haberlerden öğrendim, Minguzzi’nin katillerini tanımıyorum. Çınar’la da bu konuyu hiç konuşmadım" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çınar Diril’i ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine, tutuksuz sanık Barış Ayata’yı ise ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, Ayata’nın üzerine atılı ‘tehdit’ suçundan ise beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca iki sanığın adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi’nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kadıköy’de Berkay Budak ve Umutcan Baba isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayın ardından Barış Ayata’nın sosyal medya platformu üzerinden "Berkay Budak kardeşimizdir" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Ayrıca iddianamede, Ayata’nın yaşı küçük çocuklarla bir grup oluşturarak organize şekilde müştekilerde korku oluşturduğuna da yer verildi. Barış Ayata’nın sosyal medya hesabından aleni şekilde, kamu düzeni açısından tehlike oluşturacak biçimde övücü mahiyette sözler paylaştığı ifade edildi. İddianamede Ayata’nın, yaşı küçük çocuklarla birlikte müştekileri korkutma amacıyla tehdit olarak algılanabilecek paylaşımlar yaptığı da aktarıldı. Öte yandan iddianamede, Çınar Diril’in ise Discord uygulaması üzerinden numara satın alarak tehdit ve hakaret içerikli mesajları müştekilere gönderdiği kaydedildi.

Barış Ayata’nın ‘birden fazla kişi ile birlikte tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çınar Diril’in ise ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, ‘birden fazla kişi ile birlikte tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.